Monica Bellucci je pořád velmi sexy. Profimedia.cz

Není vůbec divu, že na ni stále letí i výrazně mladší muži. Monica randí s Nicolasem Lefebvrem (37), sochařem a bývalým modelem, s nímž je podle Daily Mailu ve vztahu už od roku 2017. Ten ji však na výstavu tentokrát nedoprovodil.

Lefebvre je její první známostí, s níž se objevovala na veřejnosti, od rozchodu s hercem Vincentem Casselem (53). Za něj byla provdaná v letech 1999-2013 a mají spolu dcery Devu (15) a Léonii (9). Cassel se v roce 2018 znovu oženil s modelkou Tinou Kunakey, která mu o rok později porodila další dceru Amazonii.

Bellucci potvrdila vztah až v loňském roce. Přestože partnera nejmenovala, přiznala, že randí už delší dobu a vztah jim klape. „Když se dvakrát vdáte a rozvedete, donutí vás to přemýšlet, než se vrhnete do něčeho dalšího. Snažíte se nejprve porozumět tomu, proč se to stalo,“ uvedla herečka v jednom z rozhovorů. Poprvé byla vdaná za módního fotografa Claudia Carlose Bassa, a to v letech 1990-1994. ■