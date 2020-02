Rudolf Jelínek Foto: Václav Jirsa, Právo

Normalizační seriál má sice vesměs politický podtext a některé díly jsou značně diskutabilní, ale Rudolf Jelínek byl za svou hereckou příležitost vděčný.

Podle něj to byla velmi zajímavá role, kterou by neodmítlo 99,9 % herců. „Jirka Hradec byl trochu enfant terrible, nesoudruhoval, nesalutoval, byl to statečnej a velmi schopnej rozvědčík, kterej ovládal jazyky,“ zmínil v jednom rozhovoru.

Podle něj to byl vlastně James Bond na český způsob. A pochopitelně se líbil i divačkám, o čemž svědčí fakt, že herec dostával během natáčení měsíčně až 300 dopisů s žádostí o fotku.

Anděl strážný měl pohotovost

Rudolf Jelínek měl navíc to štěstí, že nehrál v dílech přecpaných normalizační politikou. Natáčení rozhodně nebylo jednoduché a v jednom případě mu šlo dokonce o život. Scény, které se odehrávají v Chile, se točily na Kubě.

V jedné z nich jel na koni, jenže ten se během jízdy zabořil nohama do bažinaté louže. Udělal salto a herec letěl spolu s ním. Svědkové jeho hrůzného pádu mysleli na nejhorší, ale Jelínkovi se naštěstí nic vážného nestalo.

Ostatně, před natáčením absolvoval jezdecký trénink v Chuchli a jako velký sportovec (lyžoval, hrál basket a dělal atletiku) byl v dobré fyzické kondici. A kromě toho, pády se nevyhýbají ani špičkovým jezdcům.

Kuriózní tresty za pády

Herec se narodil v Kutné Hoře do živnostnické rodiny jako nejstarší z pěti dětí. Už odmala hrál ochotnické divadlo, ale na gymnáziu se začal zajímat o techniku a po maturitě ji chtěl vystudovat. Zvažoval také učitelskou dráhu. Nakonec se ale přihlásil na DAMU, kterou ukončil v roce 1957.

Své první krůčky před filmovou kamerou zvládl ještě za studií. Velkou diváckou oblibu mu pak přinesla postava žokeje Tomáše v kriminálce Smrt v sedle (1958), která byla ve své době velmi populární. Před jejím natáčením musel Jelínek absolvovat jezdecký kurz v oddíle na Invalidovně.

Vzpomínal, že tam měli kuriózní výukovou metodu: kdo spadl, musel dát do placu lahev kořalky. Díky tomu byl místní bar tak plný alkoholu, že doslova praskal ve švech… Před kamerou se herec objevil naposledy v povídkovém filmu Tajemství pouze služební (2016).

Koně patří i do jeho života

Rudolfa Jelínka nespojují s jezdectvím jen filmy, které natočil. Koně tvoří i nedílnou součást jeho života. Hercovou druhou manželkou je totiž jedna z našich nejznámějších žokejek a trenérek dostihových koní Martina Růžičková (56).

„Zjistil jsem, že starat se o koně je jedno z nejtvrdších povolání, jaké jsem kdy v životě poznal. Dřina, riziko a velké finanční výdaje. Koně musejí mít podestýlku i žrádlo a také se musí zaplatit veterináři. Je to napínavý život," řekl jednou v Českém rozhlase.

Po dvou prodělaných mozkových příhodách a dalších zdravotních potížích není sice hercův zdravotní stav ideální, ale i přesto hledí do budoucnosti s optimismem. Jednou zmínil, že by se rád dožil devadesátky. Sedmadvacátého února slaví 85. narozeniny, tak věřme, že se mu přání splní. ■