Herečka už ví, na co si má dávat v internetovém prostoru pozor. Super.cz

Po slavnostní premiéře nám Sabina popsala své pocity: „Dokument jsem viděla asi podeváté a jsem ráda, že ho vidím naposledy, protože je pro mě obtížné dívat se na něj často. Teď to pro mě byl nejtěžší moment, protože na to koukali mí rodiče, kteří to dnes viděli poprvé, takže jsem zvědavá, co mi na to řeknou.“

Všechny tři dívky se později s některými z predátorů osobně sešly, a to v rámci natáčení, kdy měl celý průběh schůzky pod kontrolou štáb. Bohužel Sabina jako jediná z dívek potkala jednoho z predátorů osobně i po natáčení. „Šla jsem do nákupního centra se svou starší sestrou koupit bundu, a když jsem vcházela do jednoho obchodu, tak proti mně procházel a oslovil mě mým hereckým jménem, po chvíli i osobním. Zareagovala jsem tak, že s ním nechci mluvit, že to nemám zapotřebí. Úplně jsem ho odsekla a dál to nepokračovalo,“ svěřila se nám začínající herečka.

Natáčení dívkám změnilo pohled na internetový prostor. Také tato sympatická blondýnka si díky této zkušenosti odnáší poučení do budoucna. „Dělala jsem jednu základní chybu - že jsem se vyfotila na Instagram a u příspěvku byla napsaná moje poloha. Od té doby to nedělám, protože jsem zjistila, že je to strašně nebezpečné, aby lidi věděli, kde se pohybuji. Přidám tam klidně fotku s polohou, ale už na tom místě dávno nejsem,“ prozradila na závěr. ■