V dokumentu V síti hrála dvanáctiletou školačku, ve skutečnosti je herečka Tereza Těžká vdanou paní

Co bylo z natáčení nejtěžší? Super.cz

Po několika týdnech chatování a videohovorů s muži, kteří oslovují děti na internetu, mnohdy za účelem sexuálního uspokojení, docházela herečce trpělivost. Během jedné z osobních schůzek s predátorem neudržela emoce a ze své role naivní dívky vystoupila.

„To byl jeden z nejtěžších okamžiků. Věděla jsem, že se blíží schůzka a třásly se mi ruce. Tento člověk několikrát zveřejnil moje nahé fotky, tedy falešně vytvořené fotky ve Photoshopu. Vydíral mě, vyhrožoval, že mě odchytne, nechá mě znásilnit bezdomovci, posílal mi zoofilní porno, nutil mě, abych mu říkala tati,“ šokuje svými zážitky Tereza.

Paradoxem je, že sympatická brunetka, která se několik měsíců vydávala za malou školačku, je ve skutečnosti vdanou paní. Manžel byl pro ni během složitého období, ze kterého měla noční můry, nepostradatelný. „Celou dobu, co jsme natáčeli, mě nesmírně podporoval. Byl jediný v mém okolí, který věděl o tom, co dělám. Patří mu za to obrovský dík,“ svěřila se Super.cz na premiéře dokumentu, který je od 27. února v kinech. ■