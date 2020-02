Nejnáročnější zážitek v jejím životě. Renata Langmannová vystoupala na Kilimandžáro

Renata Langmannová si sáhla na samé dno. Super.cz

„Musím říct, že to bylo největší dobrodružství v mém životě. Člověk si nedovede představit, co ho vlastně čeká. Naším největším problémem bylo přizpůsobit se nadmořské výšce. Nejvíc to odnesl Ondřej. Nezáleží vlastně na fyzické kondici, ale na genetických dispozicích,“ uvedla Renata.

Renata a Ondřej měli štěstí, že v den výstupu panovalo na střeše Afriky poměrně příznivé počasí. Více jak čtyřiadvacetihodinový výstup s drobnými přestávkami ve sněhu a náročném terénu ale nebyl žádný med. „Ze začátku nám bylo strašně špatně. Nakonec jsme to zvládli. Jsem za to ráda. Pár dní trvalo, než jsem si uvědomila, že to byl vlastně úžasný zážitek,“ vstřebávala dojmy postupně.

Jak se zdá, modelka a organizátor MMA zápasů si dají od podobných zážitků na chvíli pohov. „Myslím si, že jsme si něco odškrtli, a další ambice v tomhle nemáme,“ usmívá se Renata Langmannová. ■