Agáta s bývalým partnerem Mirkem Dopitou Foto: archiv A. Prachařové

Nyní je vše v pořádku. "Když už vám to v životě nevyjde, je strašně důležité, abyste zůstali přátelé. Občas je to těžké, ale s Mírou nám to vyšlo na 100 procent, takže tady jedna fotka z oběda a bez dětí," napsala Agáta ke společnému snímku, kde se k expartnerovi tiskne.

Bohužel se to samé nedá říct o jejím rozchodu s Jakubem Prachařem. Manželství ještě není ukončeno, ale pár spolu komunikuje zatím jen ohledně dětí. ■