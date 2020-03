Jací muži by u ní měli šanci? Daniela Šinkorová prozradila, zda ji berou svaly, nebo sexy mozek

Herečka pomáhala vybírat finalisty Muže roku. Super.cz

Řadu let je šťastně zadaná a v roce 2015 se Daniela Šinkorová (47) tajně vdala. Herečka a zpěvačka měla ale možnost zhostit se role porotkyně na castingu Muže roku. Nás zajímalo, co ji na mužích na první dobrou zaujme a podle čeho vybírá letošní finalisty.

„Měl by mít chytrý a sexy mozek,“ řekla okamžitě se smíchem Daniela a následně dodala. „Je to v první řadě soutěž krásy, fyzických předností. Měl by mít souměrnou postavu, měl by souměrný obličej, měl by být typově vyhraněný, měl by mít jiskru v oku a takzvaně koule,“ prozradila Daniela s tím, že jí se líbí jeden typ mužů.

„Mě zaujme kluk, který se hezky dívá, který se nebojí usmát, má sebevědomí, ale ne moc a má v sobě hezkou energii. A asi celoživotně tíhnu k těm špatným klukům. Tmavý, snědý, černé oči, prostě zlý kluk,“ řekla herečka, která v dětství obrážela talentové soutěže, na tu, kde se hodnotí krása, by si ale nikdy netroufla.

„Opravdu bych do něčeho takové nešla, a ani mě to nenapadlo, jsem dost soudná, takže ne. Talentové soutěže mě bavily, hrála jsem na piano, chodila jsem tančit a zpívala jsem a vyhrávala jsem i soutěže, jako malá holka, ale to je něco jiného, to se předvádí dovednosti. Skákala jsem i do dálky, plavala jsem, ve sportu jsem byla docela šikovná, ale co se týče krásy, to přenechávám jiným,“ zhodnotila na závěr Daniela, která si svou roli porotce na druhém ze tří letošních castingů užívala. ■