Prsa vytahuje i v taxíku: Slavná plus size modelka odsává mléko i při cestování na schůzky

Ashley Graham Profimedia.cz

Dvaatřicetiletá modelka po porodu sdílí jednu fotku za druhou a téměř vždy je to u kojení jejího malého synka. Tento týden udělala výjimku a přidala také video, kde si odsává mléko v autě. „Dříve jsem cesty v Uberu využívala k odpovídání na emaily, teď odsávám, aby mi nevybouchla prsa,“ napsala kráska k příspěvku.

Ashley přidala nejprve své krátké video s odsávačkou do příběhu, kde napsala, že je to trochu trapné. Později si asi řekla, že to není zase tak trapné, aby si to nepřidala i nastálo na svůj profil na Instagramu. Vypadá to, že malý Isaac má přísun mléka zajištěn nepřetržitě. ■