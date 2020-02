Lily Collins Profimedia.cz

Hvězda filmu S láskou, Rosie, předvedla své štíhlé tělo v krátkém overalu, který odhalil její nožky. Aby toho nebylo málo, nechala Collins nahlédnout i do výstřihu, který měla až do pasu. K sexy fotce v tomto outfitu, kterou přidala na svůj instagramový účet, napsala komentář: "Děkuji YSL za snový večer v Paříži a za to, že jste mi dopřáli možnost vzít si na sebe flitrový overal (i když to znamenalo, že jsem nemohla celý večer na malou).“

Lily je dcerou slavného britského muzikanta Phila Collinse (69) a s herectvím začala už v útlém věku. V roce 2008 se objevila v pokračování seriálu Beverly Hills 90210 a o dva roky později si zahrála vedle Sandry Bullock (55) ve snímku Zrození šampiona. ■