Návrat ve velkém stylu Foto: Philipp Plein/Schwarzkopf Elite Model Look

V rámci týdne módy v Miláně zdobila přehlídkové molo na módní show návrháře Philippa Pleina. Na přehlídce poslední kolekce německého excentrického návrháře se slovenská topmodelka střídala s hvězdami, jako je slavný americký rapper Tyga, matka Elona Muska – May Musk, světoznámá fotografka Ellen von Unwerth či manželka Willa Smithe, herečka a producentka Jada Pinkett-Smith, která přehlídku otevírala.

„Měla jsem možnost se v zákulisí potkat s několika hvězdami. Moc jsem si show užila, neboť Philipp je můj kamarád,“ nechala se slyšet Michaela, která je ambasadorkou slovenské soutěže Schwarzkopf Elite Model Look.

Nejúspěšnější slovenská topmodelka současnosti se dostala do fáze kariéry, kdy už má za sebou dřinu na přehlídkových molech v rámci týdnů módy a spíše fotí kampaně a editoriály módních časopisů. Účast na této akci ji ale bavila. „Moje pauza byla delší, ale bylo to jako jízda na kole, co se nezapomíná,“ smála se Míša.

Po přehlídce se Kociánová na akci nezdržovala s ohledem na nedávné propuknutí nákazy koronavirem nedaleko Milána. „Po přehlídce jsem hned odjela spát na hotel, vzhledem k rozšíření koronaviru v oblasti,“ říká Michaela Kociánová. ■