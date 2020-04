S partnerem se Švantnerová někdy nevidí i několik týdnů. Sen o zasnoubení je zatím v nedohlednu

Nikol Švantnerová se rozpovídala o vztahu. V té době ještě neplatila opatření proti koronaviru. Super.cz

„Už z toho nejsem zase tolik smutná a trošku jsem se s tím smířila. Je to náročnější, protože jsem na spoustu věcí sama. Mám například pejska po operaci a před další operací, tak tam nemám šanci jezdit,“ krčí rameny modelka na představení kolekce svíček a parfémů slovenské topmodelky Natálie Gápľovské.

Ani Patrikovi, který profesionálně hraje fotbal na jihu Moravy, situace nevyhovuje. „Byl zvyklý na určitý servis a teď to nemá. Snažím se mu to vynahradit, když přijede. Nebo odjede za rodiči do Ostravy, kde mu to vynahrazuje maminka. Nemyslím si, že by tedy strádal,“ říká Švantnerová, která se snaží v nepříznivé situaci najít pozitiva: „Teď aspoň může dělat věci, které se mnou nemohl, na které neměl tolik čas. Každý máme čas sám pro sebe a realizujeme se, jak to jde.“

Nemá Nikol obavy, že se s partnerem oddalují od možného zasnoubení? „Nedokážu poznat okamžik, kdy se to blíží. Já to ani nemůžu plánovat, pro mě to musí být překvapení. Snažíme se na sebe těšit, nehádat se, neřešit malichernosti,“ říká Nikol, která se snaží neztratit pozitivní přístup: „Stát se to může, ale může k tomu dojít, když jsi s tím člověkem dvacet čtyři hodin denně, může se to stát, když se s tím člověkem tolik nevídáš. Je to někde napsané v osudu, jak to má být.“ ■