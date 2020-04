Sociální sítě ji živí. Známá blogerka s téměř stovkou tisíc sledujících má ověřený recept na to, jak se z toho nezbláznit

Dominika Pokludová detox od internetu nepraktikuje. Super.cz

Svůj život kompletně a otevřeně prezentuje na internetu. Blogerka a influencerka Dominika Pokludová vnímá svůj blog a své profily na sociálních sítích jako svou úzkou součást a dnes už by si nedovedla představit, že by to mohlo být jinak.

Internetová hvězdička dokonce ani nepraktikuje virtuální detox, kdy její kolegové cíleně na nějaký čas mizí z online světa. „Jsem online stále. Když jsem na dovolené, nebo třeba nemocná, tak nepostuju. Mě to ale baví, tak s tím nemívám problém,“ říká sympatická blogerka.

„Už se mi dlouho nestalo, že bych byla víc jak jeden den offline. Když jsem nic nepřidávala víc jak pět dnů, tak si toho lidé všimli. Mně to přijde úsměvné, ale je to tak,“ krčí rameny sympatická brunetka, kterou jsme potkali na prezentaci kolekce svíček a parfémů slovenské topmodelky Natálie Gápľovské.

Blogerkou se prý Pokludová stala úplnou náhodou a přesto, že ji její koníček vlastně živí, tak k práci přistupuje s pokorou a nijak se neprožívá. „Dělám to už hrozně dlouho. Ze začátku to mělo vrchol, který mě pak přešel a prožívám to už normálně,“ mávla rukou.

„Je jen na tobě filtrovat to, co člověk dává ven. Už mi není patnáct, tak člověk už ví, co a jak," říká Dominika, která je už delší dobu ve vztahu. Jak se k jejímu povolání staví její přítel Tonda? „Věděl do čeho jde, musel s tím počítat. Podporuje mě a pomáhá mi, protože sám pracoval v marketingu. Jeho šéfové mě sledují, a tak nechce ukazovat ze soukromí příliš. Jinak mu to ale nevadí,“ říká.

Dominika se dělí s téměř sto tisíci fanoušky o své soukromí a je dost pravděpodobné, že s ní třeba jednou budou prožívat její zasnoubení. Nemá s tím problém. „Až mě někdy požádá o ruku, tak si to chvíli nechám pro sebe, abych si to užila. Jelikož Instagram vedu nějakou dobu, tak to ale nakonec lidem neunikne. Spousta z nich už se ptá na to, kdy bude svatba, kdy budeme mít děti. Jednou k tomu dojde, ale teď ještě ne,“ usmívá se Dominika Pokludová. ■