Do svých třiceti let se úspěšně živila modelingem. Nádherná Slovenka Natália Gápľovská (36) ale od života chtěla víc. Když začala pociťovat, že ji pomíjivý svět módy nenaplňuje, začala hledat vlastní cestou. Jak už to tak v životě bývá, nová cesta se jí otevřela sama a přirozeně. Kvůli svým zdravotním problémům se potřebovala vyhnout klasickým parafínovým svíčkám a najít svíčky čistě přírodního původu. Rodinná tradice, kdy její strýc vyráběl klasické přírodní svíčky, ji navedla na zcela novou cestu.

„Bavilo mě cestování, poznávání nových jazyků a vše co s tím souviselo. Modeling mě ale jako práce nenaplňoval, tato práce pro mě nedávala smysl,“ vysvětlila Natália důvod, proč opustila svět, který je pro mnohé ženy cílovou metou.

Byť Gápľovská působila ve světě, nakonec se zase vrátila domů na Slovensko a nyní žije s rodinou v Bratislavě. „Svět jako takový byl úžasný. Na každém místě bylo něco specifického, co doma nemáme. Doma máme ale komfort věcí, které na jednom místě nenajdete. Doma máme pohodu, rodinu, ale i kulturu, přírodu. Jsem za deset minut v lese, ale za půl hodiny jsem taky na letišti, odkud odletím kamkoli do světa. V Bratislavě mám nejlepší život, jaký si můžu představit,“ říká ambiciózní Slovenka.

A stoupla by si Gápľovská ještě před objektiv fotoaparátu? Prošla by se po mole? „Kdybychom to pojali jako výlet s kamarádkami, tak velmi ráda. Pokud by mě měl někdo dvanáct hodin fotit a vysvlékat, tak na to se už přesvědčit nedám,“ usmívala se Natália Gápľovská. ■