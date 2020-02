Lukáš Pavlásek předvedl operní zpěv. Video: TV Prima

Tančit jste ho viděli ve StarDance , zpívat ho uslyšíte vůbec poprvé. Navíc operu. A jestli jste si mysleli, že jeho tanec je komický, tak se připravte na zpěv. Na tohle možná nestačí ani špunty do uší. Lukáš Pavlásek (41) s humorem sobě vlastním předvedl operu.

Lukáš Pavlásek přivítá ve své talk show hosty, které celý život provází hudba. Ondřej Sokol (48) se například věnuje režii muzikálů, Adam Mišík (22) se hudbou živí a Andrea Kalivodová (42) má svůj život spojený s operním zpěvem. A právě Andrea dostane za úkol prověřit pěvecké kvality moderátora.

"A když už jste tady vy u mě hostem v talk show Na Pavláska, jak se tady o tom bavíme, tak jsem si říkal, jestli bychom mohli vyzkoušet, jaký vlastně hlas bych byl v opeře já, protože hlasů je hodně, že," požádal Lukáš Pavlásek o zhodnocení svého zpěvu operní zpěvačku.

Kalivodová, která je vedoucí pěveckého oddělení na konzervatoři, však zvážněla. "Musíme se na to ale opravdu soustředit, to není sranda. Zpívání to je opravdu seriózní záležitost,“ dodala vážně operní pěvkyně.

Jak to dopadlo uvidíte ve videu. ■