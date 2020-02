Připravte svůj dům i zahradu na jaro

Zahradní domky z ocelového plechu = domky s dlouhou životností‎

Potřebujete uskladnit zahradní nářadí, jízdní kola, sekačku, příslušenství k bazénu nebo věci, které se vám nevejdou do úložného prostoru v domě? V tom případě je pro vás ideální zahradní domek je vyroben z kvalitního profilovaného ocelového plechu tloušťky 0,25 – 0,30 mm. Zahradní domky na nářadí v moderním designu se hodí do každé zahrady. Vstupní dveře jsou dostatečně široké, proto do domečku pohodlně uložíte své nářadí, zahradní kolečko i venkovní nábytek. Montáž domku je velmi jednoduchá. Doporučujeme jej instalovat na dlážděnou nebo betonovou terasu, popřípadě na předpřipravený povrch, jako je dřevěná podlaha nebo deska. V zahradním domku se snoubí tradiční přírodní design s moderními kvalitními materiály. Proto bude domek krášlit vaši zahradu po dlouhá léta, aniž by na něm čas zachoval nějaké stopy. Záruka kvality! - 10 let záruka na prorezavění!