Olly Murs Profimedia.cz

„Na pětatřicátníka to není špatný! Sen, stát se nájemným sexy sluhou, se pomalu plní. Fotka vlevo je z 2. ledna! Tehdy jsem si říkal „do p*dele, vypadám obrovsky“. Moje váha mi nepřinášela žádná pozitiva - byl jsem protivný, bez energie, špatně jsem spal, a tak jsem udělal malé změny,“ napsal Olly v příspěvku.

Porotce v britské verzi talentové soutěže The Voice to měl o to jednodušší, že má po svém boku přítelkyni, jež je osobní trenérkou fitness. Ta mu jistě s proměnou vypomohla. ■