Po devíti měsících si domů nastěhoval novou přítelkyni! S touhle kočkou randí hvězda Top Staru

Petr Vojnar Super.cz

Petr Vojnar si k sobě nastěhoval svoji přítelkyni Lenku Weidlichovou, se kterou chodí devět měsíců. A neobešlo se to beze změn. Jak sám říká, v bytě takřka nezůstal kámen na kameni. "Všechno šlo pryč, ženský si musí udělat svoje hnízdo. Mně to nevadí, jsem rád, že jí to dělá radost," řekl Super.cz moderátor Top Staru.

Je rád, že mu to s partnerkou klape. "Oslavili jsme devět měsíců. Je to super. Jsem rodinný typ, rozumí si se synem, líp jsem si vybrat nemohl," vysvětlil na narozeninách producenta Gabriela Grillottiho, které moderoval.

A nejen to. Zazpíval také hit kapely T-Boyz, kde před dvaceti lety zpíval. "Od roku 2001 mi nikdo neřekne jinak než Beruško. Dnes byla speciální událost, tak jsem to po letech zazpíval znovu. Můžu to dávat k dobru na plesech, které moderuji. Zpěvem se už neživím, to už jde mimo mě. Moderování je to, co mě baví a zpěv nechám těm, kteří to opravdu umí," dodal. ■