Nejhlubší dekolt plesu vynesla nejkrásnější česká spisovatelka: Silikonové čtyřky a obří tetování na nich!

Tereza Jeníčková Super.cz

Rozhodně neplánovala vynést šaty, které by tetování zakrývaly. "Neřeším to. Jsem milovník tetování. Ustavičně bych přidávala. Můj muž mě usměrňuje, má pocit, že už to stačí," řekla Super.cz Tereza, která by si ráda nechala potetovat celou ruku. "Chtěla bych mít celý rukáv. S manželem jsme někde na půlce. Dovolil mi loket. Teď to ještě řešíme dál," usmívá se.

Manžel spisovatelky, hoteliér Jiří Jeníček je rád, když je jeho manželka sexy. Šaty jí na míru ušil návrhář Jakub Poner. "Můj manžel mi nikdy nekouká do očí. Je to klasický horňák. Máme takový krásný úzký vztah zaměřený na určité partie. Můj muž u zkoušky šatů byl, ale rozhodnutí bylo moje. Zvolila jsem volnější róbu, abychom si s manželem mohli jako milovníci jídla užít i raut," dodala s úsměvem. ■