Ilustrační foto Profimedia.cz

Představte si, že se fotíte u svatebního dortu, který najednou exploduje. To by asi nepotěšilo žádnou nevěstu... Tu na videu to vytočilo...nu do běla, a ve chvíli, kdy zjistila, kdo za tímhle fórem stojí, neváhala si to s ním běžet vyřídit. Jak vtipálek dopadl, není známo...