Zpěvák propálil pedagogické metody Veroniky Žilkové: Po Mišíkovi házela červené lodičky

Adam zavzpomínal na studentská léta. Michaela Feuereislová

Herec a zpěvák Adam Mišík (22) se pohybuje v šoubyznysu od svých patnácti let. Za jeho výsledky před kamerou a za mikrofonem jsou nejen roky píle, ale také studium na konzervatoři. Tam mu byla jednou z kantorek herečka Veronika Žilková (58) a na její pedagogické praktiky nyní Adam zavzpomínal.

„Když jsem studoval na konzervatoři, tak nás v prvním ročníku učila Veronika Žilková. Ta nás měla hodně ráda, ale když přišla v červených podpatcích, tak jsme v tu chvíli věděli, že to bude zajímavý,“ svěřil v nové show Lukáše Pavláska Mišík. Neukázněné žáky si totiž uměla dát herečka do latě po svém.

„Ty podpatky většinou lítaly a zapichovaly se do stěny, ale jen v případě, když jsme stihli uhnout,“ prásknul na svou hereckou kolegyni Adam, který byl ale s výukou Žilkové spokojen. „Ale vlastně to bylo skvělý tím, jak byla přísná, ten rok a půl, kdy byla Veronika moje profesorka, tak mi to dalo hrozně moc,“ sdělil idol dívek, který byl spolu s Ondřejem Sokolem a Andreou Kalivodovou hostem show Na Pavláska.