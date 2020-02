Tom Cruise Profimedia.cz

Cruise dorazil do města 20. února, nyní však čeká v hotelu na rozhodnutí, co bude s projektem dál. Podle Daily Mailu zatím nebyl nikdo z natáčecího týmu nakažen. Britští členové týmu by se dokonce měli vrátit do domoviny, kde se podrobí testům.

Natáčení bylo tedy prozatím pozastaveno. Sedmé pokračování oblíbeného trháku by mělo jít do kin v létě příštího roku, nyní se však jeho uvedení může zpozdit. V oblasti byly uzavřeny školy a muzea. Dále byly zrušeny veřejné kulturní a sportovní akce, včetně oblíbeného benátského festivalu. ■