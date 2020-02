Demi Lovato se ukázala fanouškům bez make-upu: Měli byste vědět, jak vypadám ve skutečnosti

Demi Lovato Profimedia.cz

Demi Lovato (27) měla v minulosti možná problémy se sebevědomím, ale ty časy dávno minuly. Na sociálních sítích v poslední době sdílí i věci, ke kterým by dříve nenašla odvahu. Jako například snímek v plavkách, na němž nechala vyniknout svou celulitidu .

Nyní zpěvačka zveřejnila selfie bez make-upu. Nenalíčeným pihovatým obličejem se už na Instagramu pochlubila i v minulosti v rámci tzv. pondělku bez make-upu.

„Už jsem to neudělala věky. Ale uvědomila jsem si, že jsem v poslední době sdílela hodně dokonalých snímků s tunami líčidel na obličeji, a přišlo mi důležité, ukázat i to, co je pod nimi,“ napsala k selfie.

„Takhle vypadám většinu času. Jsem pyšná na své pihy, na bradu, co vypadá jako zadek, a pyšná, že se přijímám a mám ráda takovou, jaká jsem.

Demi, která léta bojuje se závislostí na drogách a psychickými problémy, se v poslední době snaží dbát především na své duševní zdraví. ■