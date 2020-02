Za poslední roky nepřibrala ani gram: Sexy Kateřina Brožová se do svého kostýmu nasoukala po 9 letech

Herečka je stále jako proutek. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Takové štěstí má málokdo. Kateřinu Brožovou (52) už roky mnozí podezírají, že má tajný elixír mládí. Herečka a zpěvačka vypadá nejen skvěle, ale může se také pořád chlubit štíhlou figurou, která se jí prostě nemění. To dokázala i na kostýmové zkoušce muzikálu Kat Mydlář, který se vrací na jeviště.

Musím přiznat, že je to taková nostalgie, ale na návrat muzikálu Kat Mydlář se moc těším, stejně tak jako na všechny své kolegy a kolegyně,“ sdělila nám půvabná Kateřina, která si ani nechtěla připustit, že od prvního uvedení muzikálu uteklo již neuvěřitelných 9 let. „Těch 9 let uteklo, jako když mávne proutkem, přitom se toho tolik událo. Za tu dobu jsem udělala spoustu jiné práce,“ dozvěděli jsme se od Brožové, ze které byly nadšené i kostymérky.

Nemusely jí totiž na původních kostýmech upravovat ani nitku, protože její postava je stejná jako před devíti lety. Z čehož byla nadšená i samotná Kateřina. Ta se na jevišti objeví opět v roli potvory Žofie Pešanové. „Pamatuji si všechny výstupy mé role Žofie, teď se budu muset vrátit ke všem těm textům a písničkám a vše si před první zkouškou osvěžit,“ dodala Brožová, která s kolegy začíná již pomalu zkoušet. ■