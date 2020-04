Věřili byste tomu? Jan Bendig do postele místo partnera dobrovolně pozval bývalou přítelkyni

Jan Bendig v novém klipu k písni Čaje.

„S Mirkou mě pojí prakticky taková neobvyklá životní cesta. V dobách mého působení v Superstar byla moje přítelkyně, se kterou jsem si myslel, že jednou vstoupíme i do manželského svazku. Ale osud a postupné přiznání mé orientace to změnil. Teď jsme jedni z nejlepších kamarádů. I když tenkrát jsem ji celkem hodně potrápil a zlomil jí srdce,“ svěřil se nám účastník první řady Česko Slovenské SuperStar.

Režie klipu se ujal zpěvákův dlouholetý partner Lukáš Rejmon, a tak nás zajímalo, jestli natáčení neomezovala žárlivost. „Vůbec, právě on, jelikož klip režíroval, si ji do klipu vybral, protože moc dobře ví, jaká profesionálka je a jak svůj sex-appeal umí prodat,“ mávl rukou Bendig.

A o čem jeho nová píseň je? „V poslední době jsem vydával písničky o lásce a myslím si, že teď nadešel čas na změnu. Natočil jsem takovou rozchodovou hymnu a vložil do ní trošku svých zážitků. Spousta z nás kluků si totiž určitě prošla tím, že se rozešli s holkou a ta jim prostě nechtěla dát pokoj a nepochopila, že je konec. To se stalo i mně. Ta holka mě doslova pronásledovala, zjišťovala přes mé známé, kde se zrovna nacházím, čekala na mě před školou a nechtěla mi dát pokoj. Dokonce mi jednou vyhrožovala sebevraždou, pokud se k ní nevrátím. To už byla poslední kapka jak pro mě, tak i pro její rodiče a naštěstí dceři promluvili do duše a za čas jsem už o té dívce naštěstí neslyšel. Nedávno jsem ji potkal po letech a moc se mi omlouvala, jaká bláznivá puberťačka tehdy byla,“ rozpovídal se Jan Bendig. ■