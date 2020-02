Fenomenální start české krásky na světové scéně Foto: Gucci/Schwarzkopf Elite Model Look

„Právě se mi splnil jeden z mých modelingových snů. Neumím přesnými slovy vyjádřit, jak šťastná a vděčná teď jsem. Do poslední minuty jsem nemohla uvěřit, že se show zúčastním zrovna já,“ svěřila se Super.cz po přehlídce osmnáctiletá studentka Střední školy služeb, obchodu a gastronomie.

Kráska z agentury Elite Prague musela projít náročným sítem, než se dostala na pozici, která je pro její kolegyně snem. „Mé nejnovější polaroidy byly s předstihem poslané mojí agenturou do Gucci. Proběhl klasický casting. Následovalo další lehce výjimečné kolo, ve kterém jsme se pobavili, promluvili si a projevili svoji osobnost. Následoval fitting - zkouška oblečení. Bylo to naprosto ojedinělé. Celý tým je perfektně sestavený,“ popisovala modelka průběh samotného výběru.

O Karolínu a její kolegyně se tým módního domu prý staral jako o princezny. „Stát před návrhářem Alessandrem Michelem je obrovská čest. Kdykoli se na mě podíval, naskočila mně husí kůže. Když člověk vidí ty návrhy přenesené do reálné podoby, ať už je to každý detail na oblečení, nebo nápaditost v každé jedné show, je to naprosto neuvěřitelné. S blížící se přehlídkou se vše schylovalo k dokonalosti. Přehlídka samotná byla opět překvapením pro všechny. Hosté přicházeli už od samotné backstage. Náš prostý příchod v bílém, bavlněný župan a bačkory, tak vypadal začátek. Molo se otáčelo a diváci mohli vidět, jak nám dodělávali u make-upu poslední detaily nebo jak nás oblékali. Kruhové otočné molo v duchu hracího kolotoče. Téma, vymyšlené do posledního kousku. Znamená to pro mě zážitek na celý život a nadále budu věřit, že Gucci team nevidím naposled,“ slibuje si Karolína Volková.

„Jsem rád, že se Karolíně podařil takový úspěch. Začít svoji přehlídkovou kariéru právě touto show je opravdová prestiž, protože právě tato přehlídka je vždy jednou z nejkreativnějších ze všech týdnů módy,“ komentoval úspěch modelky její objevitel Saša Jány a dále jedním dechem dodal: „Také nás těší, že Karolína začala svoji modelingovou kariéru účastí na castingu do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, které opět začínají 23. 3. po celé České republice, a zařadila se tak mezi desítky úspěšných modelek naší agentury.“ ■