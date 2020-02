Nikol Švantnerová Super.cz

"Nejsme v Praze a je to náročnější. Mám strach, je to hodně drahé. Často nejsi na hotelovém pokoji, nevíš, co se může stát. Mám k tomu respekt, nejsou to malé částky," řekla Super.cz Nikol. "Často je ta částka vyšší než třeba tři milióny a ochranku s sebou nemám," vysvětluje Nikol, kterou ozdobily krásné šperky, ale ve výrazně nižší hodnotě.

"Dnes nemám také nejlevnější šperky, ale nejsou to diamanty. A parádu to udělá úplně stejnou," usmívá se.

Ze šatů byla nadšená. "Jsou to takové červánkové šaty, které jako by vypadly z oříšku. Připadají mi jako pro Popelku. S Kubou Ponerem, který šaty navrhnul, vždy vše konzultujeme. Plesů bylo hodně a chci být vždy jiná," dodala Nikol na Táborském reprezentačním plese v hotelu Palcát, kam ji doprovodila kamarádka Martina. ■