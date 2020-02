Absolonová zpívala s těžkým zánětem a na antibiotikách! Takhle vypadala, když vylezla z postele

Monika Absolonová Super.cz

"Byly dvě možnosti. Buď vystoupení zrušit, nebo to dát. Včera jsem zkoušela zpívat a šlo to. Horší to je, když je to s orchestrem jako tady a není možnost měnit repertoár. Když pak člověk sleze z jeviště a nestane se nic, žádný průšvih, tak je šťastný. Jsem teď vlastně v takové euforii, šťastná, že to všechno klaplo," řekla Super.cz Monika, kterou nakazil její syn.

"Nebývala jsem nemocná, ale od té doby, co Táda chodí do školky, je pořád nemocný. Bohužel nás nakazil úplně všechny včetně mojí mámy. Všichni kašleme, domácnost vypadá hodně zvláštně," dodala Absolonová, která doufá, že se dá brzy do pořádku, aby zase mohla naskočit do zkoušení nové hry Duety v divadle Studio DVA. ■