Chtěl být za fešáka, ale začal šišlat! Den před koncertem si Marek Ztracený nechal sundat rovnátka a takhle to dopadlo

Marek Ztracený Super.cz

Den před jeho dvěma koncerty v O2 areně mu sundali po dvou letech rovnátka. Marek Ztracený (35) chtěl být na svých největších koncertech kariéry za fešáka, ale netušil, co to způsobí. Začal šišlat víc než s nimi.

"Je to můj první rozhovor bez rovnátek. Šel jsem tam den před prvním koncertem, ale oni mi tam nalepili drátek a já začal šišlat. Řekli mi, že tomu mám dát tři dny, ale já je neměl. Na první zkoušce jsem šišlal pekelně, teď už je to trošku lepší. Prošišlal jsem se do O2 areny," řekl Super.cz Ztracený.

Marek Ztracený požádal svou přítelkyni Marcelu o ruku před vyprodanou O2 arenou.

Ondřej Mašek

Ten v O2 areně přivítal hosty Martu Jandovou (45) a Hanu Zagorovou (73), na obrazovkách také běžel videoklip Karla Gotta, pro kterého složil píseň. Moc si přál, aby Karel vystoupil na jeho koncertech, bohužel toto jediné přání se mu nesplnilo.

Z koncertů je nadšený. "Mám z toho krásný pocit. Dobře se mi vstávalo, usínalo. Bylo to ještě hezčí, než jsem si to celý rok představoval. Užil jsem si to. Momenty, když za mnou přišli rodiče, tátovi a synovi jsem ukázal hrdě pódium. Je to krásný," dodal Ztracený. ■