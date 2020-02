Bývalá tanečnice ze StarDance si splnila sen: Takhle sexy Lálová zářila na karnevalu v Riu

Veronika vypadala v kostýmu senzačně. Foto: Instagram V. Lálové

Splnila si sen a zavrtěla svým dokonalým pozadím v kolébce samby. Veronika Lálová (28) známá ze soutěže StarDance měla příležitost zatančit na proslulém karnevalu v Riu de Janeiru. Pro tanečnici, která populární soutěž vyhrála se Zdeňkem Piškulou (21) a s David Svobodou (34) došla do finále, to byla ohromná radost.

„Byla jsem MUSA! Užila jsem si to naplno, bylo to parádní, nezapomenutelné, ale i náročné! Jsem vděčná, mám radost,“ svěřila se Veronika na sociální síti a pochlubila se sexy kostýmem, ve kterém se v průvodu objevila. Půvabná tanečnice zaujala post, na který je obtížné se dostat, o to víc, když je cizinka.

„Je to prestižní místo, kde tanečnice jde po svých, sambovým krokem, a úplně sama. Žádná skupina, ale reprezentuje krásný kostým, školu a sebe,“ prozradila Lálová, která na sobě před brazilským karnevalem opravdu makala. Za její účastí na karnevalu stojí hodiny na tanečním sále a dřina, která se jí vyplatila a díky které mohla své sexy pozadí rozvlnit před davy diváků. ■