Alice Bendová Foto: Instagram A. Bendové

I tak to Alici moc slušelo, byť některé fanoušky na Instagramu v uvozovkách zklamala. „Pěkný, ale příště bez tý osušky,“ vzkázal jí jeden z obdivovatelů. To by ale asi na sociální síti neprošlo.

„Krásné ráno z Tenerife. Dneska už je lépe, včera byla velká Calima, všude prach a písek, vítr a žluto. Teď je 28 stupňů, začíná se protrhávat obloha a my se chystáme ochladit v oceánu,“ vzkázala do chladného Česka Bendová, která se v devatenácti letech zúčastnila soutěže krásy.

Alice Bendová o focení snímků na Instagram

Super.cz

Teď sice vypadá skvěle, ale na podobnou soutěž by si prý netroufla. A jak sama nedávno sebekriticky přiznala, fotky na Instagramu kolikrát neodráží realitu.

„Na sociální síti vlastně hrozně lžu. Úhel fotky je neuvěřitelný. Nesmím se hýbnout, musím si najít dobrý světlo. Nepoužívám filtry, ale fotím to dlouho,“ práskla Super.cz nedávno. I bez filtrů je ovšem v osušce za kočku. A to už není jen správným úhlem... ■