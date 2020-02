Po rozchodu s manželem si dělá radost tetováním: Jitka Boho ukázala nový přírůstek do sbírky

Jakou část těla si nechala potetovat? Herminapress

Ačkoliv v běžném outfitu není na první pohled patrné, že má kráska tělo poseté malůvkami, má jich hned několik. To největší zdobí její dekolt, na předloktí nosí květiny, na zápěstí holubici, na ukazováčku ruky má napsáno Believe (anglicky věřit), na zádech latinský citát: „Záleží na tom, kdo jsi, ne na tom, co máš“ a za krkem další anglický nápis: „Hudba je mé náboženství.“

Ke sbírce tetování nově přibyl decentní obrázek květin za uchem. „Pomněnky jsou mé nejoblíbenější, stejně jako chrpa. Mám ráda modrou na květinách. Pomněnky jsou něžné, jemné, malinkaté, hezké,“ prozradila Česká Miss roku 2010 ve videu na svém youtubovém kanálu.

Druhým výtvor zatím skrývá, ale prozradila, že je to souhvězdí štíra na ruce, které ukáže brzy. ■