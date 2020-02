Svatbu letos zřejmě nestihne: Po žádosti o ruku začíná Markéta Konvičková s přítelem stavět dům

Konvičková se těší na budování společného bydlení. Super.cz

„Líbí se mi už 5 a půl roku muž, kterého mám doma, je to můj přítel Renda, teď už vlastně snoubenec, se kterým žijeme. Musím přiznat, že mě na něm fascinuje letecká uniforma, takže jestli tady bude mezi kluky nějaký pilot, tak si myslím, že má plusový bod,“ prozradila se smíchem Markéta, která žádost o ruku, tak jak přišla, opravdu nečekala.

„Bylo to úplně famózní. Člověk to už tak trochu někdy čeká, říkala jsem si, že to proběhne někde na dovolené. Měli jsme jet do Thajska, ale bohužel partner to musel zrušit, měl pilotní povinnosti a já jsem tam taky do toho něco měla. Takže jsme to oddálili nějak na neurčito,“ rozpovídala se o romantické chvilce zpěvačka. „Bylo to v moment, který jsem opravdu nečekala. Pořídili jsme si spolu první společné bydlení, kdy od května začínáme dostavovat náš vysněný dům a partner si od majitele sehnal kódy, šli jsme se tam projít a v tom rozestavěném obýváku poklekl. Bylo to nečekané a hezké,“ řekla Konvičková.

Dovolenou tak budou muset o několik měsíců odložit a svatba zřejmě počká do příštího roku, kdy už budou ve svém domově už v klidu zabydlení. „Budeme se snažit to do konce roku dokončit, abychom o Vánocích mohli už bydlet, ale je na tom ještě spousta práce, ale od května do toho začínáme kopat a zvelebovat to, a jak jsme říkali, pojedeme na maltu, a to doslova. Teď nás čeká spíš plánování a zařizování, do toho koncerty s kapelou. Svatbu letos asi nestihneme,“ svěřila se Markéta. ■