V show MasterChef to Muži roku nevyšlo: Teď si tenhle krasavec může spravit chuť herectvím

Josef Kůrka koketuje s herectvím. Foto: Super.cz/Lucie Dvořáková

Po vítězství v soutěži krásy se snaží uspět před kamerou. V roce 2016 zabodoval Josef Kůrka v Muži roku, a to nejen díky svému úsměvu, ale také vypracované postavě. Jeho fanynky mohly známého krasavce, který tvoří pár s herečkou a modelkou Bárou Mottlovou, vídat v kulinářské show MasterChef, kde se ale nedostal do nejužší šestnáctky a soutěž pro něho skončila.

To oplakaly především jeho věrné obdivovatelky, které na sociálních síti psaly, že se na pořad přestávají koukat. „Že někdo přestal koukat na MasterChefa kvůli mně? Myslím si, že to byl jen prvotní šok z mého vyřazení, ale ve skutečnosti určitě nepřestanou koukat, a ani to nedoporučuji. MasterChef je velice napínavá soutěž a já sám jsem zvědav, jak to dopadne,“ svěřil se Pepa, který před televizní kamerou nekončí.

Na obrazovky se totiž brzy vrátí, a to jako herec. Kývnul na nabídku do seriálu Slunečná. A nabídky se tomuhle fešákovi hrnou prý už i z divadla. Je tedy dost možné, že Pepa vymění svět modelingu za život na jevišti, kde se možná brzy objeví i po boku své partnerky. „Doufám, že spolu s Baruškou zestárneme, jsem ve vztahu nesmírně spokojený a zamilovaný. I když mě těší přízeň ostatních slečen nebo pánů, měnit za žádnou cenu nechci," prozradil nám se smíchem Kůrka. ■