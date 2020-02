Zasnoubená herečka s psychickými problémy opět míří k soudu: Ráda by nabyla svéprávnosti

Amanda Bynes s maminkou Lynn, která je zároveň její opatrovatelkou. Profimedia.cz

Amandinou opatrovatelkou je od roku 2014, kdy se zhroutila a byla umístěna do psychiatrického zařízení, její maminka Lynn. U soudu by Amanda chtěla projednat účty za léčbu, které každý měsíc přesahují v přepočtu 120 tisíc korun. „Nevidím důvod, proč bych nemohla chodit k terapeutovi, kterého pokryje moje pojistka,“ uvedla ve videu na Instagramu.

Amandě se prý v posledních měsících daří dobře a ráda by se osamostatnila. Také uvedla, že je již přes rok čistá, stejně jako její snoubenec, s nímž se zjevně potkala v léčebně. Rodiče si však nejsou stavem dcery údajně až tak jistí.

Podle zdrojů Us Weekly si Lynn nemyslí, že by její dcera byla schopná za sebe rozhodovat, a měla by být neustále pod kontrolou. A podle TMZ nedoporučuje ani sňatek s Michaelem. S tím se prý hereččini rodiče neměli možnost ještě ani seznámit. Jako opatrovnice by navíc Lynn musela dát Amandě ke sňatku svolení.

Bynes léta bojuje s psychickými problémy včetně například bipolární poruchy. Potížím předcházela závislost na drogách, kvůli níž měla herečka i oplétačky se zákonem. V průběhu let často pobývala v léčebných zařízeních, naposledy léčebnu opustila na konci loňského roku, kdy o sobě dala po delší době vědět. ■