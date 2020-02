Na tuhle krásu už může Bradley Cooper jen vzpomínat: Irina Shayk odhalila své poklady v sexy prádle

Irina Shayk Profimedia.cz

V nové kampani italské značky spodního prádla se ruská kráska ukázala v celé své kráse v modelu s podvazkovým pásem i v zelené krajce. A že jí to sekne.

Zatím to vypadá, že si od rozchodu s hercem Bradleym Cooperem (45) modelka do svého života nikoho nepustila. Pro britský Vogue před časem přiznala, že po rozchodu zažívala i těžké chvilky: „Je těžké najít rovnováhu mezi tím být single matkou a pracující ženou. Věřte mi, jsou i dny, kdy vstanu a řeknu si: bože můj, nevím, co mám dělat, a začnu se hroutit.“

Pokud zrovna nechodí přehlídky, jako poslední dny v Miláně na týdnu módy, věnuje se své dceři Lee, která příští měsíc oslaví třetí narozeniny. ■