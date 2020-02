Herečka (54) nepřestává překvapovat svým mladistvým vzhledem: Takhle sexy je v bílých bikinách

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Fotku v plavkách zveřejnila chvíli poté, co se v rozhovoru na podcastu Susannah Constantine rozpovídala o tom, že i ona není se svou postavou vždy spokojená.

„Většina lidí je v pohodě, když v plavkách leží, ale když si stoupnou, chtějí se zahalit. A to i já,“ řekla Hurley a pokračovala: „Ráda se hodně zahaluji. V tuhle chvíli bych nezvládla jít na veřejnou pláž a procházet se tam jen v bikinách. Na to jsem moc stará, ale v soukromí mi to nevadí.“

Herečka, která dříve randila i s Hugh Grantem (59), na svých snímcích stále vypadá mladě a dle počtu fotek v bikinách vlastní značky by málokdo řekl, že je až takhle stydlivá. Na pláži by se za ní muži určitě otáčeli. ■