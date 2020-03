Sharlota Frantinová v nezvykle umírněném outfitu Super.cz

„Doladila jsem to aspoň řetězem na kabelce a řetízky kolem krku,“ nechala se slyšet hudebnice na představení nového studia linie švédského módního řetězce a dále uvedla: „Tahle kolekce kombinuje na pleteninách výrazné a zemité barvy, což mě moc baví a je to pro mě změna. Nejde mi extravaganci, ale o to být stále jiná.“

Sharlota se těší na větší teplo. „Jsem člověk, který nerad vrství. Pro mě je zima komplikovaná. Těším se, že v létě to pro mě bude jednodušší. Oblékat se v zimě stylově, je těžší, než v létě,“ říká divoška.

Sharlotu Frantinovu jste mohli zaznamenat jako moderátorku zákulisního pořadu show The Voice Česko Slovensko. Nyní se ale kráska věnuje výhradně hudbě. „Dokončuju své album Sex tape. Mísí se ve mě smíšené pocity. Jeden den jsem z toho nadšená, druhý den jsem z toho vyčerpaná a na kraji svých sil,“ říká Sharlota Frantinová, která má v plánu, že letošní rok se u ní ponese výhradně ve znamení hudby. ■