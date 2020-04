Dovolená snů na safari se proměnila v drama. Vágner s nezletilými dětmi uvízl v bažině obklopený divokými šelmami

Vysněná dovolená Petra Vágnera byla v Africe. Foto: archiv P. Vágnera

Jarní prázdniny svých dětí využívaly k cestě do zahraničí i některé celebrity. Například Petr Vágner (42) se vydal se svými dětmi Lilli (12) a Samuelem (9) do Afriky na safari. To vše ještě v době, kdy neřádila pandemie koronaviru a dalo se cestovat.