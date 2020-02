Finalistka Eurovize musí na vážnou operaci! Česká zpěvačka teď nevychází ven bez tmavých brýlí

Elis Mraz Super.cz

Ve společnosti se objevila v tmavých brýlích. "Není to nová image. Za měsíc mě čeká operace levého oka. Radši nosím brýle, protože jinak mám na fotkách každé oko jiné," řekla Super.cz Elis.

"Je to zánětlivost v těle spojená se stresem. Projevilo se to na levém oku. Řeším to nejen operací, ale měním i životní styl. Snažím se dát i tělesně do pořádku, piju bylinky," vysvětluje zpěvačka, která skončila za Benem Cristovaem v Eurovizi druhá.

"Bylo pro mě příjemné překvapení. Přišlo mi to strašně krásné," říká Elis, která zaujala nejen písní, ale také videoklipem, kde jsou její kypré tvary velkou předností. "Jsem taková, jaká jsem. Někdy štíhlejší, někdy přiberu. Adele nám odešla z týmu. Je to o tom neřešit váhu," dodala s úsměvem. ■