Olze Lounové vykradli auto! Přišla o věci za stovky tisíc korun

Zpěvačku Olgu Lounovou (38) okradli. Přišla o věci za stovky tisíc korun. Za bílého dne jí vykradli auto před domem. "Přišla jsem o osobní i pracovní věci. Vykradli šest aut v řadě. Moje kapela přišla o nástroje a důležité aparáty, které máme teď na víkend na koncerty. Takže teď shání, na co budou hrát," řekla Super.cz Olga.

"Kytara, ukulele, moje kostýmy, kabelka, boty, šminky, náhradní kreditka, hodinky, kamarádce batoh s peněženkou, na spoustu věcí myslím ještě přijdeme. Je toho hodně," zoufá zpěvačka. "Kontaktovali jsme člověka, který místo nás obchází okolní zastavárny. Klidně bychom nástroje vykoupili, je to pro nás hodně důležité," dodává.

Zloděje má policie na videu. Ze záznamů tak znají vizáž. "Policie má videozáznamy. Celý to probíhalo hodně divně, hodně drze. Zvláštní způsob krádeže z bílého dne až do tmy. Částečně to bylo na ulici, částečně za plotem. Na záznamech jsou poznat. Bude vyhlášené pátrání. Myslím si, že je tam velká šance," dodala Lounová. ■