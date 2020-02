Dominika Gottová promluvila o životě v Praze, hledání bytu i komunikaci s manželem Timem

Dominika Gottová Super.cz

"Chci se přestěhovat do Prahy, abych to měla blízko do obou zaměstnání, měla jsem všechno při ruce. Šárce jsem ale nesmírně zavázaná, byla to obrovská výpomoc," řekla Super.cz Dominika, která hledá malý byt. "Neřeším příliš lokalitu, jen je pro mě důležité, aby to bylo u metra," vysvětluje.

Dominika je šťastná, že z Finska odešla. A také nelituje odchodu od manžela Tima Tolkkiho. S tím momentálně není v kontaktu.

"V Praze je krásně, jsem ráda, že jsem zpátky. Stoprocentně. Jsem přesvědčená, že to bylo správné rozhodnutí. V Praze mám hromadu přátel, věrných, dlouholetých. Město znám, orientuju se tady," vysvětluje.

Dominika Gottová ve společnosti jen zářila.

Super.cz

"S Timem v kontaktu nyní nejsem. Už bych o něm nechtěla mluvit," dodala s tím, že Timo je pro ni minulost.

Je připravená na novou lásku? "Budoucnost nepředvídám. Všechno je možné. Jak říká známé přísloví : "Když chceš rozesmát pána Boha, tak mu vykládej o svých plánech," dodala. ■