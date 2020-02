Akční scény v novém seriálu zvládal bez kaskadéra: Horší pro Vojtu Kotka bylo chodit mezi nahými muži

Vojta Kotek promluvil o natáčení. Super.cz

„Musím říct, že ten seriál byl na české poměry a na poměry toho, co já jsem měl možnost točit, opravdu akční. Hrozně jsem chtěl, aby tam ty scény zůstaly, protože se často stává, že to tam je sice napsané, ale pak se to třeba z finančních nebo časových důvodů vyškrtává. A tady jsme lpěli na tom, aby tam toho zůstalo co nejvíc. Já jsem chtěl co nejvíc věcí dělat sám, což se díky odvaze naší produkce dokonce i podařilo,“ svěřil na tiskové konferenci televize Prima Vojta.

„Je tam jedna jediná věc, kterou za mě dělal kaskadér a je to vlastně paradoxně jenom padání na zem, protože ten Filip má kostým, který je neměnný a nosí to samé - kraťasy a sako. A tam šlo o to, že jsem měl padat na beton a nesměl jsem se poškrábat, ze všech těch věcí to bylo skoro nejsnazší. Skákal jsem z patnácti metrů bez jištění do vody, ale nesměl jsem spadnout na zem,“ řekl s úsměvem Vojta, který je hvězdou nového seriálu spolu s Annou Polívkovou, Pavlem Zedníčkem, Veronikou Freimanovou nebo Evou Josefíkovou.

Zatímco někdo by skákat do vody z 15 metrů ochotný nebyl, pro Vojtu to zdaleka nebylo na place to nejhorší. Noční můru měl spíš z obnažených mužů v plaveckém bazénu v Podolí. „Byl jsem trénovat skákání z můstku v Podolí z deseti metrů a bylo to srandovní, paní to učila desetileté děti. Musím říct, že mnohem složitější pro mě bylo projít tou šatnou a chodbami v Podolí. Tam je několik bazénků předělových, ve kterých si oplachujete nohy, a během toho, co si oplachujete nohy, tak tam spoustu pánů chodí jen tak konverzovat, stojí v šatně nazí s pupky vyvalenými a s igelitečkou, ve které je mýdlo a plavečky a konverzují a musím říct, že to pro mě bylo horší než skočit z toho můstku,“ dodal se smíchem Vojta.