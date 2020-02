Varhan Orchestrovič Bauer se španělským houslistou (vlevo) Profimedia.cz

Teď se potkal s hudebníkem, který jako by mu z oka vypadl. Český skladatel přivítal v Praze španělského houslistu arménského původu. Ara Malikian bude mít začátkem dubna v metropoli koncert a na tiskové konferenci oba hudebníci všechny svým vzhledem pobavili.

Při pohledu na jejich vizáž to působilo, že český dirigent našel svého ztraceného bratra. Španělský kolega má totiž nejen podobný módní vkus, ale i zřejmě stejného kadeřníka a holiče. Mezinárodně uznávaný hudebník se ale narodil v Bejrútu a díky hře na housle unikl hrůzám války. „Kdybych se nestal houslistou, mým největším problémem by bylo rozhodovat se, co udělám se svým životem. Můj otec to rozhodl za mě. Věděl, že mi hudba nejen zachrání život, ale udělá mne také šťastným. A měl pravdu.“ svěřil hudebník, který 4. dubna zahraje v Praze. ■