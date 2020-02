Aspoň na chvíli si Dominika Gottová oddechne: Timo odletěl z Prahy, ale ne na dlouho. V březnu je zpět!

Timo Tolkki je na Kostarice. Michaela Feuereislová

„Byl jsem v Praze jeden měsíc a stal jsem se zde národní celebritou. Neprosil jsem se o to a nestarám se o to, ale prostě si na to musím zvyknout," píše Timo dál.

„Moje cestování přichází přesně ve správný čas. Opravdu potřebuji změnu prostředí. Vrátím se 11,“ informuje své fanoušky manžel Dominiky Gottové (46), která nedávno uspořádala tiskovou konferenci, aby informovala, že už se ke svému muži nevrátí a hodlá zůstat v Praze.

Dominika Gottová promluvila o vztahu k Timovi před novináři

Timo zamířil na Kostariku, kde hodlá pár dnů pobýt. Po čtrnácti hodinách cesty opravdu dorazil na místo a ihned se začal chlubit snímky svého osobního řidiče, kterým je kamarád a zpěvák Anton Darusso, místními panoramaty i jídlem, které si na dovolené dopřává.

Poté má v plánu přesunout se do svého oblíbeného Mexika, odkud pochází i jeho bývalá milenka Claudia Pearl. Podle informací Expresu by se měl ubytovat u nové mexické kamarádky Isabel, která je prý jeho věrnou fanynkou a živí se jako terapeutka.

Zda se finský muzikant opravdu vrátí do Prahy je otázkou. Jeho plány se totiž mění stejně jako počasí v tomto ročním období. ■