Fanoušci se ostře pustili do Knechtové: Svou fotkou prý uráží ženy, které by miminko chtěly, ale nemohou ho mít

Zpěvačka čelí nepříjemné kritice. Michaela Feuereislová

Fotka, kde si zpěvačka drží vypouklé bříško, měla mít skrytou pointu v nové písni a albu, které chystá, a také chtěla upozornit na blížící se slovenské volby. To, že některé své fanoušky i přátele z branže zmátla, jí má ale spousta lidí za zlé.

„Od ženy vašeho věku a zkušeností bych takovou hloupost nečekala. Některé by takovou reálnou fotku rády měly a nedaří se jim, a vy si tu s tím zahráváte. To jste mohla tušit, že drtivá většina to pochopí tak, jak se to i pochopilo,“ rozčílila se jedna z fanynek.

Další komentovala Kataríninu fotku podobně: „I když je pointa jiná, není třeba si z těchto věcí dělat srandu. Mě to třeba mrzí, protože už dlouho se snažíme o druhé dítě a nejde nám to. Mnoho lidí nemá ani to první! A jak by chtěli takovou fotku mít! Mediální život, politika už se strašně mísí dohromady.“ Takovou reakci Knechtová nenechala bez odezvy a ihned napsala: „Neberte to prosím nijak osobně, to nebyl záměr ani v nejmenším! Věřím, že se vám to ještě podaří a velmi vám v tom držím palce!“

Jiní brali „těhotenskou“ fotku s nadsázkou a udělali si ze zpěvačky srandu. „Takže jste jenom takhle tlustá?“ ptá se jedna z fanynek. Načež zpěvačka odpovídá, že opravdu přibrala 4 kila.

Našli se ale i tací, kteří se Knechtové v komentářích zastali a vyslovili jí podporu. „Lidi jsou jako ovečky, pěkně jsi na to poukázala,“ píše jistý muž. Další Knechtové gratulují, že je skvělý „pankáč“ a perfektně veřejnost zmátla. ■