Dcery jí už vylétly z hnízda: Herečka Vanda Hybnerová prozradila, čemu se teď naplno věnuje

Vanda Hybnerová se naplno věnuje práci. Michaela Feuereislová

„Jedna je v prvním ročníku na alterně na DAMU, tak půjde v našich šlépějích, takže tradice kašpárků pokračuje a druhá dcera studuje výtvarku. Takže se vydaly uměleckým směrem a jsou políbené múzou, myslím, že v hereckých rodinách, když se někdo trhne jiným směrem, tak to je spíš zázrak,“ svěřila se Vanda, které už tím pádem odpadly mateřské povinnosti a začala se zase naplno věnovat všemu, co ji baví. „Já vlastně pracuji pořád. Objevuji se v komerčním světě televize, v divadle a teď, když mi už vyrostly děti tak, že už mají své vlastní životy, nejsem na nikom závislá a nikdo na mně a můžu v profesi brázdit všemi vodami,“ svěřila se herečka s tím, že chce být zejména na divadle.

„V loňském roce jsem trochu omezila ten svět seriálů, protože to je hodně vyčerpávající a časově náročné, a čím víc ten život utíká, tak chci dělat věci, které mě naplňují a které umím. A kterými můžu něco předat, divadlo je pro mě nyní na prvním místě, teď mám představení, které je rok dopředu vyprodané a je v něm klaunsko-pantomimický žánr,“ prozradila Vanda v Divadle Hybernia, kde se setkala s kamarádem svého otce, světově proslulým klaunem Slavou Poluninem.

Ten do Prahy přivezl poprvé svou velkolepou show, ve které s ním Boris Hybner vystupoval po světě. Herečka by se ráda se Slavou během jeho březnového turné u nás setkala také na jevišti. Při našem povídání také na zesnulého tátu zavzpomínala. „Budou to čtyři roky a přijde mi, že se to vlastně nestalo. Když člověk odejde v rozdělané práci, která není dokončená, Je to těžké. Je rozdíl můj smutek jako dcery a jinak to vnímám jako kolega. My jsme byli víc kolegové, než abychom měli ideální rodinné vztahy a s tátou jsem se vídala hlavně kvůli práci a tam jsme měli rozdělaných tolik věcí, a ty postupně dokončuji sama,“ řekla herečka. ■