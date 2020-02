Sabina Křováková se rozpovídala o oblíbeném nápoji. Super.cz

„Já se teda musím přiznat, že jsem pivařka. A mám vyzkoušené, že mi pivo dělá hrozně dobře na hlasivky,“ prozradila blondýnka.

„Každý den ho nepiji, ale když máme koncerty nebo na festivalech, a když je léto a člověk je orosený, studené pivo je fajn a při zpívání mi to vždycky pomůže,“ řekla Sabina, která aktuálně pro své fanoušky připravuje nový klip. „Jsme momentálně ve studiu a točíme videoklip na nový singl, který se jmenuje Večírek, takže dnes chytám inspiraci. Písnička je hotová a je to taková veselá letní pecka,“ řekla Křováková na party v restauraci v pražském Karlíně.

Zpěvačce to v krátkých šatech doplněných o odvážné punčocháče slušelo a zajímalo nás, jak si stále udržuje štíhlou figuru. „Chodím cvičit, chodím běhat, ale nemůžu to přehánět, abych si to nezprotivila,“ smála se Sabina. ■