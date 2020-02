Takhle si ji vyfotil manžel: Kim mu zapózovala v bikinách s pěkně vyšponovaným poprsím

Kim Kardashian nafotil manžel v bikinách. Profimedia.cz

Po úspěchu promo snímku k nové kolekci vlastní značky prádla se Kim Kardashian (39) rozhodla, že svých 160 miliónů sledujících na Instagramu obšťastní ještě několika odhalenými snímky. Konkrétně těmi, které na valentýnském výletu do Mexika pořídil její manžel Kanye West (42).

Na fotkách z Caba pózuje Kim v bikinách, v nichž vyniká její bujné poprsí. Fotografie by klidně mohly posloužit na obálky módních časopisů.

Výletem do romantické destinace ji West překvapil na svátek zamilovaných. A to prý ani netoužila po ničem extra. „Klidně by mi stačilo, kdybychom relaxovali doma, hlavně že bychom byli spolu,“ prozradila v pořadu ABC News.

Kim nedávno přiznala, že v loňském roce trochu přibrala. Má prý v plánu shodit šest až osm kilo, aby se dostala na svou původní váhu 53 kilogramů. Kila navíc byste ale na její postavě hledali marně. ■