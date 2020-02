Ozzy Osbourne opravdu neměl lehký rok. Profimedia.cz

Ozzy Osbourne (71) minulý měsíc přiznal Parkinsona , to ale zdaleka není jediný zdravotní problém, s nímž se momentálně potýká. Pád v loňském roce zpěvákovi zhoršil zranění krku, které si přivodil v roce 2003 při jízdě na čtyřkolce.

Poraněný nerv je také důvodem, proč Ozzy nedávno zrušil americkou část turné No More Tours 2. Chce zahájit léčbu ve Švýcarsku. „Kdybych si mohl vybrat mezi Parkinsonem a tím pos*aným krkem, vybral bych si Parkinsona. Proležel jsem celý rok,“ svěřil deníku The Sun.

„Nejdřív jsem dostal infekci do ruky, pak jsem dostal zápal plic, pak jsem upadl a musel na operaci krku, teď jsem tady, ale přivádí mě to k šílenství,“ přiznal rocker.

„Jsem 24/7 v neskutečných bolestech,“ dodal s tím, že mu poraněný nerv způsobuje nejen bolesti krku, ale také zad, ramen a rukou. „Ta bolest nikdy nepolevuje.“ Kvůli tomu prý také užívá spoustu léků na bolesti.

Ačkoliv mu nemoc život nijak neusnadňuje, není Parkinson v tuto chvíli tím, co zpěváka trápí nejvíc. „Jsem moc vděčný, že se mnou všichni mají trpělivost, protože jsem měl fakt na ho*no rok,“ sdělil v prohlášení, kterým oznámil zrušení koncertů. „Bohužel nemohu léčbu ve Švýcarsku zahájit dříve než v dubnu a bude trvat minimálně šest až osm týdnů,“ odůvodnil. ■