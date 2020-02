Před kamerou už mají zkušenosti: Dvojčata Štěpánky Duchkové si hraním vydělávají první peníze

Štěpánka Duchková se svými syny Super.cz

„Kluci spolu chodí do jedné třídy, protože chodí do školy, kde je v každém ročníku jen jedna třída. Takže vlastně musí, i kdyby nechtěli. Naše škola začíná až v devět, a to je docela příjemné. A kluci se rádi učí, docela to tam pojmou během toho vyučování, takže se doma nemusí tolik učit, a dokonce si píšou úkoly v družině,“ svěřila Štěpánka na otevření restaurace v pražském Karlíně, kam oba kluky vzala.

„Zatím to mám za odměnu, ale kamarádky mi říkají, počkej, to se ještě změní, tak jsem v napětí, co se bude dít,“ svěřila se Štěpánka s tím, že neví, zda budou synové po ní, ale před kamerou už se objevili. „Hrají už v komparzu v televizi, ale že by se výrazně předváděli jako já, tak to ne. Jeden hrál ve vánoční pohádce Karla Janáka a druhý hrál v reklamě pro Besip,“ prozradila Duchková s tím, že to syny baví především z finančního hlediska.

„Oni chtějí hrát hlavně proto, že je za to honorář, to je pro ně hlavní hnací motor. Mají to dobře spočítané. Mají taková prasátka doma a my s manželem, když nemáme drobné, tak si vždycky do těch prasátek jdeme, a oni to mají spočítané a pak chtějí ty dluhy splatit,“ dodala se smíchem moderátorka. ■